Манчестер Сіті доведеться заплатити Шальке за Руді 40 мільйонів євро

Україна — 14:00 1346
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Ракицький вирушив у Катар для підписання контракту із Зенітом
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Салах, Коноплянка і Коломойський. Ліверпуль 5 років тому провалив трансферну зиму та не виграв АПЛ, але тепер все суперАнглія — 12:14 6103
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"Я не сидітиму в соцмережах", – Соль поділився враженнями від першого етапу зимових зборів ДинамоУкраїна — 08:26 1955
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Спортінг завоював Кубок португальської ліги, вирвавши перемогу над Порту в серії пенальтіПортугалія — 00:38 436
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Маліновський асистом не зміг врятувати Генк від сенсаційної поразки у матчі проти МускронаБельгія — 26 січ 871
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