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Манчестер Сіті доведеться заплатити Шальке за Руді 40 мільйонів євро

14:39 621 Читать на русском
Манчестер Сіті доведеться заплатити Шальке за Руді 40 мільйонів євро
Себастіан Руді / фото із соцмереж

Півзахисник Шальке Себастіан Руді може продовжити кар'єру в чемпіонаті Англії.

Манчестер Сіті розраховує орендувати 28-річного гравця до кінця сезону, повідомляє The Sun.

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Керівництво Шальке готове попрощатися з Руді тільки на умовах повноцінного продажу. Клуб з Гельзенкірхена хоче отримати за трансфер півзахисника близько 40 млн євро.

У нинішньому сезоні німецької Бундесліги Себастіан взяв участь в 10 матчах. Футболіст провів 4 зустрічі в Лізі чемпіонів, а також допоміг Шальке в одній грі в Кубка Німеччини.

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Теги
Англія Себастіан Руді Себастіан Руді Манчестер Сіті Манчестер Сіті Шальке Шальке
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