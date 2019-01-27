Манчестер Сіті доведеться заплатити Шальке за Руді 40 мільйонів євро

Півзахисник Шальке Себастіан Руді може продовжити кар'єру в чемпіонаті Англії.

Манчестер Сіті розраховує орендувати 28-річного гравця до кінця сезону, повідомляє The Sun.

Вокер в матчі Кубка Англії замість удару по м'ячу розтрощив кутовий прапорець – курйоз дня

Керівництво Шальке готове попрощатися з Руді тільки на умовах повноцінного продажу. Клуб з Гельзенкірхена хоче отримати за трансфер півзахисника близько 40 млн євро.

У нинішньому сезоні німецької Бундесліги Себастіан взяв участь в 10 матчах. Футболіст провів 4 зустрічі в Лізі чемпіонів, а також допоміг Шальке в одній грі в Кубка Німеччини.

Салах, Коноплянка і Коломойський. Ліверпуль 5 років тому провалив трансферну зиму та не виграв АПЛ, але тепер все супер