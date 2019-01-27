Вокер в матчі Кубка Англії замість удару по м'ячу розтрощив кутовий прапорець – курйоз дня

В матчі 1/16 фіналу Кубка Англії між Манчестер Сіті та Бернлі стався кумедний епізод за участю захисника господарів Кайла Вокера.

Під час атаки "містян" на 9-й хвилині поєдинку Вокер опинився біля самого кутового прапорця. Захисник настільки був зосередженим на пошуку партнерів у штрафному майданчику суперника, що замість прицільного удару по м'ячу влучив у стійку прапорця і буквально розтрощив її кріплення.

Манчестер Сіті – Бернлі – 5:0 – відео голів та огляд матчу

На щастя, на стадіоні знайшлося чим замінити поламаний елемент і цей курйоз не завадив Манчестер Сіті здобути впевнену перемогу і вийти в наступний раунд турніру.