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Вокер в матчі Кубка Англії замість удару по м'ячу розтрощив кутовий прапорець – курйоз дня

10:27 750 Читать на русском
Вокер в матчі Кубка Англії замість удару по м'ячу розтрощив кутовий прапорець – курйоз дня
Кайл Вокер / фото із соцмереж

В матчі 1/16 фіналу Кубка Англії між Манчестер Сіті та Бернлі стався кумедний епізод за участю захисника господарів Кайла Вокера.

Під час атаки "містян" на 9-й хвилині поєдинку Вокер опинився біля самого кутового прапорця. Захисник настільки був зосередженим на пошуку партнерів у штрафному майданчику суперника, що замість прицільного удару по м'ячу влучив у стійку прапорця і буквально розтрощив її кріплення.

Манчестер Сіті – Бернлі – 5:0 – відео голів та огляд матчу

На щастя, на стадіоні знайшлося чим замінити поламаний елемент і цей курйоз не завадив Манчестер Сіті здобути впевнену перемогу і вийти в наступний раунд турніру.

Кубок Англії1/16 фіналу

Манчестер Сіті - Бернлі: Субота 26 січня 2019

Манчестер Сіті
Матч завершено
5 : 0
Бернлі
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Теги
Англія Кайл Вокер Кайл Вокер Манчестер Сіті Манчестер Сіті Відеоновини Манчестер Сіті - Бернлі
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