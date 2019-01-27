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Салах, Коноплянка і Коломойський. Ліверпуль 5 років тому провалив трансферну зиму та не виграв АПЛ, але тепер все супер

12:14 3825 Читать на русском
Салах, Коноплянка і Коломойський. Ліверпуль 5 років тому провалив трансферну зиму та не виграв АПЛ, але тепер все супер
Євген Коноплянка / Колаж Daily Star

Мерсисайдський клуб у підсумку виграв від своїх великих невдач на ринку зими 2014-го. Принаймні, на сьогодні все так виглядає.

Ліверпуль мчить до довгоочікуваної перемоги в чемпіонаті Англії – +4 очки у турнірній таблиці в перегонах з Манчестер Сіті. Востаннє "скаузери" були настільки близькими до титулу в сезоні-2013/14, однак тоді прокляття невдач АПЛ їм зняти не вдалося – забракло 2 пунктів. Ключовою стала домашня поразка у 36-му турі від Челсі з епічним падінням Стівена Джеррарда.

Розвів м'яч з центра поля в тій грі Мохамед Салах – грав він за "синіх". 5 років тому 26 січня 2014 року єгиптянин вперше переїхав у Англію. Челсі виграв боротьбу за перспективного вінгера Базеля якраз у Ліверпуля, який відчайдушно намагався підсилити склад посеред чемпіонату. Лондонці виявилися більш щедрими – 11 мільйонів фунтів завершили торги на їхню користь, Мерсисайд пропонував лише 8.

Прогавивши свою головну трансферну ціль, Ліверпуль у терміновому порядку перемкнувся на запасний варіант – Євгена Коноплянку. Англія ще пам'ятала, як у 2012-му він шокував Вемблі розкішним голом за збірну України – не встиг накрити Стіві Джі.

Переговори були важкими, а перед закриттям вікна в Україну прилетів виконавчий директор клубу Ян Ейр. Ліверпуль дуже хотів підписати лідера Дніпра – менеджер Брендан Роджерс просив підсилення, щоб успішно провести другу частину чемпіонату.

Ейр пробув в Україні 48 годин і збільшив пропозицію за Коноплянку до 15 мільйонів фунтів. Після цього представник "червоних" був впевнений, що все закінчиться успішно. Євген узгодив довготривалий особистий контракт з Ліверпулем і пройшов медогляд, однак власник Дніпра Ігор Коломойський не підписав необхідний документ до дедлайну 31 січня 2014-го. Ще один потенційний трансфер Ліверпуля зірвався, зимове вікно було провалене, а догравав той сезон у команді Роджерса поруч з Суаресом, Коутінью та Джеррардом Рахім Стерлінг.

Тоді можна було сміятися з Ліверпуля, але що ми маємо 5 років потому?

Мохамед Салах не вразив Жозе Моурінью в Челсі – за рік зіграв 19 неповних матчів і взимку 2015-го поїхав на правах оренди у Фіорентину. У португальського тренера під час другого пришестя на Стемфорд Брідж не розкрилося багато талантів.

"Запитайте в самих футболістів, чому вони пішли з клубу. Лукаку, де Брюйне, Шюррле, Салах. Якщо відповідь буде чесна, то ви почуєте, що вони злякалися справжньої конкуренції. Ці гравці не хотіли боротися з великими футболістами", – гордовито розповідав "Особливий".

Тоді його слова сприймалися не так дико – не було чим парирувати. Це вже згодом КдБ і Шюррле довели свій клас у Бундеслізі, а Кевін став лідером фантастичного Ман Сіті, вже згодом Ромелу Лукаку за 85 млн перейшов у Манчестер Юнайтед, вже згодом Момо Салах підкорив Англію в Ліверпулі.

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Зараз риторика Моурінью змінилася. "Люди намагаються зробити мене тренером, який продав Салаха. Але я тренер, який купив Салаха. Все було зовсім не так. Ми грали з Базелем в Лізі чемпіонів, а перед матчами я аналізую гравців суперника. І я закохався в цього хлопчика. Я купив його, змусив клуб зробити це.

Він загубився в Лондоні, в новому світі. Ми поступово працювали над його вдосконаленням, над тим, щоб він ставав кращим, але Мо хотів грати кожну хвилину і не хотів чекати. Ми вирішили віддати його в оренду в Італію. Фіорентина – хороша команда з хорошими футболістами, де не було тиску через результати. А коли клуб вирішив продати Салаха, я до цього не був причетний ніяк. Тому я купив Салаха, а не продав його.

В мене з ним хороші стосунки, я не думаю, що він шкодує про трансфер в Челсі, бо все розвивалося далі добре", – пояснив Жозе в нещодавніх ефірах на beIN SPORTS.

У Салаха дійсно після того пішов прогрес у кар'єрі: продуктивний період у Ромі та феєричне повернення на Туманний Альбіон. Ліверпуль таки підписав Мохамеда – через 3,5 року і втричі дорожче (понад 30 млн фунтів). Чи шкодують зараз мерсисайдці? Навряд чи. У дебютному сезоні на Анфілді єгиптянин настріляв космічні 44 голи у всіх турнірах, а зараз йде на другу поспіль перемогу в суперечці бомбардирів АПЛ (16 м'ячів).

Салах – ключовий елемент команди Юргена Клоппа. Завдяки йому Ліверпуль нарешті повернувся на топ-рівень. Фінал Ліги чемпіонів-2017/18 у Києві, реальна боротьба з Ман Сіті за чемпіонство-2018/19. Ліверпуль і Момо знайшли один одного, можливо навіть у більш правильний час.

А що Коноплянка? Євген ще півтора року пограв за Дніпро, вийшов у фінал Ліги Європи, а влітку 2015-го безкоштовно приєднався до Севільї. Забив у дебютній грі Барселоні, періодично виблискував на півдні Іспанії та навіть виграв Лігу Європи у перший сезон, здолавши з андалусійцями у фіналі (нехай і на лаві запасних) Ліверпуль. Втім, не переконав Севілью зробити на себе ставку в довгостроковій перспективі – вже через рік його відправили в Шальке.

У Німеччині Коноплянка більше скаржиться на тренерів і чужий менталітет, ніж забиває. За 2,5 року забив за Шальке 13 голів, став віце-чемпіоном Бундесліги, але досі, як здається, повністю не розкрився. У поточному сезоні Євген має всі передумови стати лідером кризової команди Доменіко Тедеско, натомість грає нечасто, а перший гол забиває аж у січні. Гельзенкірхенський клуб був не проти продати його цієї зими – мова вже про перехід у слабші команди, чемпіонат Туреччини.

Цікаво, як би все склалося, якби Ян Ейр 5 років тому поїхав з України не з порожніми руками, а з контрактом 24-річного Коноплянки. Можливо, Ліверпуль би викинув 15 мільйонів фунтів на гравця, якому б і англійський менталітет не підійшов. А можливо, українець ще в сезоні-2013/14 позбавив би мерсисайдців насмішок про відсутність титулу АПЛ і сам би значно краще сформував європейську кар'єру.

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