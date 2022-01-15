Манчестер Сіті здолав Челсі в рамках 22-го туру АПЛ. Дивіться відео гола та огляд зустрічі в цій новині на "Футбол 24".

Дуель лідерів чемпіонату Англії завершилася на користь команди Хосепа Гвардіоли. У першому таймі вбивчий шанс був у Гріліша, але Джек, вийшовши віч-на-віч, програв дуель Кепі. По перерві Лукаку теж міг відкривати рахунок, проте тут вже Едерсон зіграв надійно.

Манчестер Сіті мінімально переграв Челсі – де Брюйне гарматою вибив Тухеля з претендентів на титул

Зрештою, долю зустрічі вирішив один гол. Його автором став Кевін де Брюйне, який вразив лівий від кіпера кут. Точний удар бельгійця приніс Манчестер Сіті три очки і ще більше наблизив до чемпіонського титулу.

"Містяни" відірвалися від Челсі вже на 13 пунктів. Від Ліверпуля – на 14, але команда Клоппа має дві гри в запасі.