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Манчестер Сіті близький до підписання захисника за 35 млн фунтів

20 липня 23:21 - Читать на русском
Манчестер Сіті близький до підписання захисника за 35 млн фунтів
Натан Аке / ФК Борнмут

Захисник Борнмута Натан Аке має шанс продовжити кар'єру під керівництвом Хосепа Гвардіоли.

Віце-чемпіони Англії практично домовилися про перехід 25-річного захисника збірної Нідерландів. Хосеп Гвардіола прагне бачити Аке у своїй команді. Оборонець може зіграти як у центрі, так і зліва, і навіть на позиції опорника. Орієнтовна вартість трансферу – 35 млн фунтів, повідомляє The Guardian.

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Втім, не виключено, що Аке обійдеться "містянам" дешевше – це може трапитися у випадку вильоту Борнмута з АПЛ (що є доволі реальним розвитком подій). "Вишні" зіграли на матч більше за конкурентів та відстають від рятівної зони на 3 очки.

Зауважимо, влітку 2017 року Борнмут виклав Челсі за Аке 20 млн фунтів. В поточному сезоні гравець збірної Нідерландів (яка є суперником України на Євро-2020) провів 29 матчів в АПЛ, у яких забив 2 голи та двічі асистував партнерам. Його контракт розрахований до літа 2022 року.

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