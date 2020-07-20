Манчестер Сити близок к подписанию защитника за 35 млн фунтов

Защитник Борнмута Натан Аке имеет шанс продолжить карьеру под руководством Хосепа Гвардиолы.

Вице-чемпионы Англии практически договорились о переходе 25-летнего защитника сборной Нидерландов. Хосеп Гвардиола хочет видеть Аке в своей команде. Защитник может сыграть как в центре, так и слева, и даже на позиции опорника. Ориентировочная стоимость трансфера – 35 млн фунтов, сообщает The Guardian.

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Впрочем, не исключено, что Аке обойдется "горожанам" дешевле – это может случится в случае вылета Борнмута из АПЛ (что является довольно реальным развитием событий). "Вишни" сыграли на матч больше конкурентов и отстают от спасительной зоны на 3 очка.

Заметим, летом 2017-го Борнмут выложил Челси за Аке 20 млн фунтов. В текущем сезоне игрок сборной Нидерландов (которая является соперником Украины на Евро-2020) провел 29 матчей в АПЛ, в которых забил 2 гола и дважды ассистировал партнерам. Его контракт рассчитан до лета 2022 года.

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