Манчестер Сіті зробив оборонця Атлетіко пріоритетною ціллю – ним цікавився Ліверпуль

Оборонець мадридського Атлетіко Хосе Хіменес потрапив до сфери зацікавлень англійського Манчестер Сіті.

Центрбек "матрацників" буде покликаний підсилити лінію оборони манкуніанців, стверджує The Times.

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Керманич Сіті Хосеп Гвардіола запланував перебудову центру оборони й зробив Хіменеса топ-ціллю на найближче трансферне вікно. Атлетіко готовий відпустити уругвайця, якщо отримає за нього мінімум 120 млн євро. Раніше інтерес до 25-річного оборонця проявляв Ліверпуль, який продовжує пошуки заміну Деяну Ловрену.

У нинішньому сезоні Хосе Хіменес провів 25 матчів у всіх турнірах.

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