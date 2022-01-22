Зустріч прямих конкурентів за потрапляння у топ-4. Для Манчестер Юнайтед – це завдання-мінімум на сезон. Вест Хем не задекларував таку ж ціль, але результати команди Девіда Мойєса дозволяли підійти до сьогоднішнього матчу попереду манкуніанців. Щоправда, "Червоні дияволи" зіграли на матч менше.

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Були питання щодо готовності Роналду. Португалець таки вийшов у стартовому складі й уже на перших хвилинах мав нагоду нагримати на Грінвуда. Господарі Олд Траффорд розігнали класну контратаку. Мейсон на підступах до штрафного вирішив взяти гру на себе і втратив м'яч. Кріштіану так і закляк у перспективній позиції. Відверто погано юний англієць оцінив ситуацію.

Це було єдине пожвавлення у грі за увесь перший тайм. Команд віддали перевагу обережності. Вест Хем в атаці сподівався виключно на потужність Антоніо. Майкл справді старався, але захисники брали своє кількістю. За МЮ спробував відповісти Роналду – все завершилося лишень спробою випросити пенальті. Арбітр на ці хитрощі не купився.

На старті другого тайму Фред увірвався у вільний коридор лівим напівфлангом. Бразильця пустили аж у штрафний майданчик. Пощастило, що Ареоля був готовим до удару екс-хавбека Шахтаря в ближню дев'ятку. На протилежному кінці поля відзначився Боуен – Джаррод потужно приклався з лінії штрафного. Сітка воріт затрусилася, але із зовнішнього боку.

В останні півгодини теж ніхто особливо не ризикував. Було чимало боротьби та штовханини, але де моменти, де ж емоції? Лише під завершення основного часу команди трішки прокинулися. Соучек небезпечно бив після кутового. Де Хеа пощастило, що чех не влучив у площину. Роналду змусив Ареоля продемонструвати свою майстерність. Француз впорався, та й у офсайді був Кріштіану. МЮ не здавався до останніх секунд, коли й провів гольову атаку. Марсьяль та Кавані організували момент для Рашфорда, який і відправив м'яч у сітку.

Зрештою, фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу господарів. Вест Хем опустився на п'яте місце, а Манчестер Юнайтед піднявся у зону Ліги чемпіонів. Однак Тоттенхем та Арсенал мають вдосталь незіграних матчів, щоб випередити обох своїх конкурентів.