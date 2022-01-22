Манчестер Сити подходил к выездной встрече против Саутгемптона в статусе безоговорочного лидера АПЛ, имея за плечами 11 очков отрыва и 12 побед подряд в чемпионате. Зинченко не попал даже в заявку – украинец не успел восстановиться после COVID-19. Его позицию на левом фланге обороны прогнозируемо занял Канселу.

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Казалось, что "горожане" легко вынесут команду из 13-й позиции в турнирной таблице, однако начало матча оказалось просто катастрофическим. Хозяева очень активно стартовали, создав дебютный момент на 6-й минуте (Салису головой пробил мимо створа после подачи со стандарта), а на 7-й открыв счёт. Голом отличился Уокер-Питерс: фулбек протащилл мяч правым флангом, запустил передачу на ход Редмонду, получил от него обратный пас на край штрафной и вторым касанием красиво выстрелил под дальнюю штангу – 1:0! Кстати, это был его первый забитый мяч в АПЛ.

Казалось, теперь "святые" закроются, а гости прижмут наглого оппонента. Впрочем, Сити в последующие 25 минут продолжал владеть мячом без реального обострения, в то время как Саутгемптон продолжал создавать опасные эпизоды. В частности, на 23-й минуте Броя получил заброс от Ромеу и реализовал выход один на один с Эдерсоном, забив второй гол в ворота "горожан", однако его не засчитали из-за офсайда. На 30-й Броя во второй раз вышел на рандеву с голкипером и даже упал после контакта с ним, но пенальти арбитр не поставил – Армандо опять залез в положение вне игры.

Подопечные Пепа Гвардиолы начали просыпаться ближе к концу первого тайма. Возможно, Сити даже сравнял бы счёт до перерыва, однако хозяев спасал Стерлинг. Рахим упустил два фантастических шанса отличиться: на 34-й минуте он ворвался на правый край штрафной, качнул Адамса и закрутил мяч над дальней девяткой, а на 38-й он замкнул прострел Канселу – нападающий пробил с 6-ти метров, но попал в голкипера!

Отдыхать команды отправились при нулях на табло. Футбол "горожан" шокировал своим низким качеством, но в начале второго тайма болельщики увидели привычную версию "синих". Гости включили интенсивный прессинг, повысили темп игры и начали создавать моменты. Уже на 48-й минуте команда Пепа могла восстановить статус-кво шикарным ударом Родри с угла штрафной – Форстер парировал.

Впрочем, "святые" не сдавались. На удар Родри они ответили двумя голевыми эпизодами: на 54-й минуте Броя вырывался один на один с Эдерсоном и пробил с близкого расстояния, однако в последний момент Ляпорт догнал Армандо и накрыл его выстрел – мяч вылетел на угловой, а подачу с него Диаш срезал в направлении собственных ворот. Броя подправил этот удар в штангу, а добивание от Беднарека оказалось слишком высоким.

Это был последний момент Саутгемптона в матче. После этого "горожане" окончательно захватили инициативу, прижав соперника по-взрослому. Уже через три минуты после момента Брои сравнять счёт мог Фоден, стрелявший с края штрафной (Форстер парировал), а на 59-й Родри бахнул из пределов полукруга – над перекладиной! В конце концов, на 65-й "синие" добились своего благодаря навесу с углового, который замкнул Ляпорт. 1:1!

Манчестер Сити не остановился. На 70-й минуте шедевральный гол с дистанции мог забить Де Брюйне, однако его обводной выстрел попал в правую штангу. На 73-й каркас ворот снова спас Форстера – это свежий Жезус поразил его, замыкая подачу от Канселу. На 77-й хозяев выручил VAR, решивший, что касание Салису к ноге Де Брюйне на линии штрафной не тянуло на пенальти. Спустя ещё 2 минуты Саутгемптон мог остаться в меньшинстве за довольно грубый фол Стюарта Армстронга – впрочем, VAR выручил "святых" и здесь. Обошлись жёлтой.

В эндшпиле встречи Саутгемптону удалось несколько выровнять ход встречи, хотя на 88-й минуте хозяева всё равно могли пропустить – это Де Брюйне пробил метров с 20 в правый нижний угол. Мяч прошел в сантиметрах от штанги. К сожалению для фанатов "горожан", после этого эпизода гости не создавали моментов. Следующий шанс спасти победу также принадлежал Кевину, однако его удар с острого угла парировал Форстер. В конце концов финальный свисток зафиксировал результативную ничью.

Таким образом Саутгемптон прервал 12-матчевую победную серию Манчестер Сити в АПЛ. "Горожане" продолжают лидировать, но по потерянным очкам Ливерпуль отстает только на 6 пунктов. "Святые" находятся на 12-й позиции.

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