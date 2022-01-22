"Я не думатиму про майбутнє, поки діє контракт. Моє майбутнє залежить лише від результатів, такою є робота тренера.

"Роналду не пішов у Ман Сіті через Гвардіолу", – екс-гравець "містян"

Рішення про своє майбутнє ухвалюватиму разом із клубом. Керівництво Ман Сіті зробило для мене багато, я не зможу у відповідь зрадити. Це було б некрасиво.

Як тільки відчую себе стомленим, то піду. Але зараз мене все тут влаштовує", — цитує Гвардіолу ESPN.

Наразі Ман Сіті є головним претендентом на титул АПЛ, після 22-х турів команда Пепа з 11-очковим відривом очолює таблицю.

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