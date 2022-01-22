Гвардіола зізнався, за якої умови покине Манчестер Сіті
Головний тренер Ман Сіті Хосеп Гвардіола почувається вдячним перед керівництвом клубу.
"Я не думатиму про майбутнє, поки діє контракт. Моє майбутнє залежить лише від результатів, такою є робота тренера.
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Рішення про своє майбутнє ухвалюватиму разом із клубом. Керівництво Ман Сіті зробило для мене багато, я не зможу у відповідь зрадити. Це було б некрасиво.
Як тільки відчую себе стомленим, то піду. Але зараз мене все тут влаштовує", — цитує Гвардіолу ESPN.
Наразі Ман Сіті є головним претендентом на титул АПЛ, після 22-х турів команда Пепа з 11-очковим відривом очолює таблицю.
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