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Гвардіола закрив питання щодо потенційного трансферу Мессі у Манчестер Сіті

17:36 390 Читать на русском
Гвардіола закрив питання щодо потенційного трансферу Мессі у Манчестер Сіті
Хосеп Гвардіола та Ліонель Мессі / Фото Marca

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола перед матчем проти Вест Хема був змушений коментувати трансферні чутки.

 

"Мессі – гравець Барселони. Він залишиться там, принаймні, я би так хотів. Я не буду говорити про гравців з інших команд", – цитує іспанського фахівця Sport.es.

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На тлі конфлікту Ліонеля Мессі з одним із керівників Барселони у ЗМІ почали ширитись чутки, що аргентинець хоче покинути столицю Каталонії, а головним претендентом на форварда називали Манчестер Сіті. Нагадаємо, Мессі є вихованцем Барселони і з 2004 року захищає кольори основної команди.

Гвардіола також зазначив, що в його команді вже є один з найкращих нападників у світі – Серхіо Агуеро.

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