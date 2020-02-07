Гвардіола закрив питання щодо потенційного трансферу Мессі у Манчестер Сіті

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола перед матчем проти Вест Хема був змушений коментувати трансферні чутки.

"Мессі – гравець Барселони. Він залишиться там, принаймні, я би так хотів. Я не буду говорити про гравців з інших команд", – цитує іспанського фахівця Sport.es.

Мессі вже чекають у п'яти грандах – європейські клуби божеволіють від конфлікту в Барселоні

На тлі конфлікту Ліонеля Мессі з одним із керівників Барселони у ЗМІ почали ширитись чутки, що аргентинець хоче покинути столицю Каталонії, а головним претендентом на форварда називали Манчестер Сіті. Нагадаємо, Мессі є вихованцем Барселони і з 2004 року захищає кольори основної команди.

Гвардіола також зазначив, що в його команді вже є один з найкращих нападників у світі – Серхіо Агуеро.

Конфлікт Барселона – Мессі: чому найкращий гравець планети погрожує зібрати валізи та піти безкоштовно