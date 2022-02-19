Фаворит здавався очевидним: Конте опинився у скрутному становищі, а Зінченко – в запасі

Якщо у Манчестер Сіті повний порядок з результатами (14 із 15-ти виграних останніх поєдинків у чемпіонаті і розгром Спортінга в 1/8 фіналу ЛЧ, що перетворило матч-відповідь на формальність), то у Тоттенхема справи значно гірші. Три поспіль поразки відкинули команду Антоніо Конте аж на 8 сходинку, при цьому в лондонської команди була негативна різниця м'ячів (28:29).

Словом, Сіті був явним фаворитом поєдинку на Етіхаді – коефіцієнти на перемогу "шпор" перевищували 10. Хоча не варто забувати, що в першому колі Тоттенхем ще під керівництвом Нуну Ешпіріту Санту несподівано обіграв "містян" з мінімальним рахунком 1:0.

Хосеп Гвардіола виставив бойовий склад, у якому не знайшлося місця Олександру Зінченку. Українець опинився в запасі, а зліва у захисті вийшов Жоау Канселу.

Тоттенхем шокував Манчестер Сіті голом в дебюті гри

Попри статус андердога, підопічні Конте не збиралися здаватися без бою. Перша ж контратака гостей завершилася результативно. Провалився правий фланг захисту Сіті – Кейн класним пасом у дотик віддав на хід Сону, кореєць втік від Діаша віч-на-віч з Едерсоном і міг забивати сам, але вирішив віддати на Кулусевскі. Швед без проблем покотив у порожні ворота, – 0:1 вже на 4-й хвилині! Перший гол Деяна в Прем'єр-лізі.

Логічна відповідь підопічних Гвардіоли – не обійшлося без помилки Льоріса

Ман Сіті отетерів від такої нахабності і затиснув Тоттенхем на його половині поля. Щоправда, на перших порах, окрім прострілів та навісів з флангів, підопічні Гвардіоли нічого не пропонували суперникам. "Шпори" впевнено відбивалися до 17-ї хвилини, коли Канселу фантастично поклав двох захисників і закрутив у дальній кут – трохи неточно. При всій повазі до Зінченка, такого від Сашка очікувати складно. Розкішно зіграв португальський латераль, але не пощастило.

"Містяни" додали і створили ще один шанс. Стерлінг увірвався у штрафний, віддав на Гюндогана, а той з розвороту пробив у дальній кут. Стійка врятувала Тоттенхем, а удар Фодена у стрибку заблокував Девіс. Гол у відповідь назрівав.

На 33-й хвилині господарі цілком логічно відігралися. Льоріс після подачі з флангу випустив м'яч у центр штрафного, де опинився Ілкай Гюндоган. Хавбек скористався подарунком і зрівняв рахунок. Як і Тоттенхем, Сіті забив першим же ударом у площину. Не надто вдало зіграв французький кіпер – по суті, банальний навіс і помилка чемпіона світу призвели до пропущеного м'яча.

Після цього підопічні Гвардіоли за інерцією ще поатакували, але серйозної загрози воротам Льоріса більше не виникало. 1:1 до перерви. Серйозна ігрова перевага Сіті (11:2 по ударах, володіння 66 на 34 відсотка) втілилася тільки в один гол, а от Тоттенхем реалізував свій єдиний момент.

Безжальний Кейн демонструє клас – фантастична кінцівка на Етіхаді приносить гостям тріумф

У перерві Гвардіола і Конте замін не робили – як наслідок, Зінченко продовжував спостерігати за грою з лави запасних. Сценарій поєдинку не змінився – Сіті все так же атакував, збільшивши відсоток володіння до 70-ти.

Тим несподіванішим став другий гол Тоттенхема – вбивча ефективність підопічних Конте. На 60-й хвилині Харрі Кейн вчасно увірвався у штрафний майданчик і ударом з льоту замкнув подачу Сона. Другий асист сімки Тоттенхема і 1:2 на користь гостей. Не надто логічно, але тим не менш. Ще одна контратака "шпор" ледь не завершилася третім голом, але Едерсон здійснив класний сейв, потягнувши удар Кейна після виходу віч-на-віч.

На 73-й хвилині рахунок, здавалося, став 1:3. Харрі Кейн, якого влітку так хотів Ман Сіті, прийняв м'яч у штрафному і з-під Діаша вразив ближній кут. VAR зафіксував крихітний офсайд у Кулусевскі.

Сіті видихнув і полетів рятувати гру. Льоріс врятував після удару Канселу, а захисник – після пострілу Мареза. Лондонці грамотно почали тягнути час. То Кейн хвилину полежить на газоні, то Дайєр. Але вже в компенсований час "містяни" отримали право на пенальті за гру рукою. VAR знову став на бік Манчестер Сіті. Марез не залишив Льорісу шансів, пробивши під поперечину.

У господарів було ще 5 хвилин, але забив знову Тоттенхем! Кейн після навісу Кулусевскі оформив дубль і приніс "шпорам" фантастичну перемогу, яка перед матчем здавалася чимось надзвичайним. Розкішна розв'язка на Етіхаді, учасником якої Олександр Зінченко так і не став. Українець всю гру просидів на лаві.

Сіті зазнав третьої поразки в чемпіонаті та ризикує підпустити Ліверпуль на відстань трьох очок. Тоттенхем у критичний момент після трьох поспіль поразок підтвердив намір боротися за путівку в ЛЧ. Від топ-4 команду Конте відділяють 4 пункти, але "шпори" зіграли на два матчі менше, ніж Манчестер Юнайтед .

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