Матч проти Тоттенхема (0:1) у першому турі англійської Прем'єр-ліги стане пам'ятним для універсала Манчестер Сіті Олександра Зінченка.

Напередодні 24-річний українець вийшов на заміну замість Менді на 79-й хвилині зустрічі зі "шпорами". Так розпочався п'ятий сезон Олександра в АПЛ.

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Як повідомляє Команда 1, подібне досягнення серед українських футболістів встановлював лише Олег Лужний. Зінченко всі свої п'ять кампаній проводить у Манчестер Сіті (62 матчі), а от легенда Динамо чотири сезони виступав в Арсеналі і ще один – у Вулверхемптоні, зігравши загалом 81 поєдинок за два колективи.

До слова, Олександр Зінченко пов'язаний із "містянами" контрактом до 30 червня 2024 року.

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