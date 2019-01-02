Манчестер Сіті – Ліверпуль: як коштовна сила Гвардіоли стала слабкістю і поставила титул під загрозу, а Зінченка на межу

Манчестер Сіті готується до матчу сезону з Ліверпулем, маючи шалені проблеми в зонах, де, зокрема, грають один із найдорожчих захисників світу в історії та наш Олександр Зінченко.

Авторитетне видання Manchester Evening News справедливо відзначає ключову слабкість команди Гвардіоли, яка проросла з донедавна однієї з головних потужностей. Матч Манчестер Сіті – Ліверпуль стартує у четвер, 3-го січня, о 22:00. Він може стати кінцем мрії чинного чемпіона Англії про захист свого титулу. Кількох поразок і шаленого ритму хлопців Клоппа вистачило для 7-очкового гандикапу. То в якому ж місці зламався Пеп-тім, що фанати клубу з острахом підходять до дуелі з головним суперником?

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Наша історія починається у липні 2017-го. Спочатку правий захисник Тоттенхема Кайл Вокер стає другим за вартістю рекордним трансфером в історії для оборонців. А через декілька днів уже лівий фулбек Бенджамін Менді, який вразив Гвардіолу під час переможних для француза матчів Монако проти Ман Сіті в Лізі чемпіонів, перехоплює звання найдорожчого захисника світу в іншого манчестерця Джона Стоунза. На трансфери двох флангових оборонців Гвардіола витратив понад 110 мільйонів євро! На ще двох центральних захисників (нинішня основна пара Стоунз і Ляпорт) – додаткові 120 млн.

Це принесло плоди. Сіті з численними рекордами виграв чемпіонат Англії 2017/18. Хосеп провів тотальну трансформацію оборони, особливу увагу приділивши її краям. Адже не забуваймо, що десь в цей же час з Реала ще й підписали номінального правого фулбека Даніло за ще 30 млн євро. Понад 140 мільйонів на революцію флангів захисту – це спрацювало, але... лише на сезон з лишком. І ось раптово манчестерці стали вразливими у цій лінії.

Фулбеки є основою побудов багатьох команд, які грають у сучасний футбол. Для Гвардіоли вони завжди були і є фундаментальнии гравцями. Санья, Кліші та Коларова з легкістю викинули на догоду наставнику майбутніх чемпіонів, адже вони не могли забезпечити того, чого потребував екс-наставник Барселони. Даніло, Менді та Вокер трансформували краї оборони, додавши їм молодечої енергії, якості, швидкості та спритності. Вони значно збільшили маневреність у центрі поля, і команда отримувала чисельну перевагу в півзахисті, домінуючи над м'ячем і територією.

Навіть незважаючи на травму Менді, яка суттєво скоротила для нього попередній сезон, Сіті впорався на відмінно – покращили показник Гвардіоли на 22 очки порівняно з першим його роком у Манчестері. Делф став гідною заміною у топ-матчах, Зінченко назбирав 14 ігор у менш значимих поєдинках. На правому фланзі повноцінним активом проявив себе Вокер. Даніло зробив свій вагомий внесок, чергуючи гру на обох краях. Омолодження цієї лінії пройшло успішно, новачки виділялись навіть на фоні інших крутих позицій і мали принести ще чимало позитивних емоцій фанатам "міщан".

Старт сезону 2018/19 підтверджував очікування. Менді повернувся тим, ким його купували – 5 гольових пасів за перші 6 матчів АПЛ, доклався до обох голів у матчі проти Арсенала. При тому, що за попередній сезон відзначився лише однією результативною дією. Гвардіола робив серйозний акцент у своїй грі на забіганнях Вокера і француза. Однак Бенджамін почав порушувати дисципліну, а згодом і взагалі травмувався та вибув на декілька місяців. Кайл якось непомітно став значно менш корисним (0 асистів за 24 матчі проти 7 за 48 попереднього сезону) в атаці.

"Менді є Менді – іноді ти хочеш вбити його, а іноді думаєш собі: "Який же це гравець"! З ним і Вокером ми отримуємо додаткову енергію", – казав Гвардіола. Усередині поточного сезону ця енергія і велика сила Сіті стала зовсім неконтрольованою. Менді ще до пошкодження в листопаді видав декілька відверто посередніх ігор. З травмою Де Брюйне та нестабільною формою півзахисників оголились моменти слабоксті флангів Пепа. Якщо в минулому сезоні всі атакувальні гравці були на піку, а суперники просто не мали шансів скористатись проблемними ділянками чемпіонів, то зараз сприймають лівий фланг Зінченка і Делфа як прохідний двір і слабку точку, в яку можна і треба методично бити.

Не став надійнішим і край Вокера. Жахлива домашня поразка від Крістал Пелас, якої домашній стадіон Сіті не бачив роками, також на його совісті – гол з-під Кайла і вирішальний фол у своєму штрафному. У двох наступних матчах він відіграв лише 5 хвилин, а це щось небачене досі! Англієць після ЧС-2018, де грав правого центрбека, не може знайти свою гру в захисті. Утім фланг, складений з Даніло, Делфа і Зінченка, також не найкраще себе проявив в оборонній грі. Останній головний конкурент українця взагалі на кілька матчів вилетів через вилучення. І тепер виходить так, що на Ліверпуль Гвардіола має виступати або з Олександром (чого дуже хочуть фанати "червоних", які бачать доцільним у такій ситуації зміщення Салаха на правий фланг атаки), або витягувати когось з інших позицій (Ляпорт, Даніло).

Насправді трохи не зрозуміло, чому англійські ЗМІ та вболівальники з таким неймовірним смаком акцентують саме на помилках Зінченка в обороні. Адже той же Даніло показав, що є значно кориснішим при підключеннях в атаку, а в захисних діях страждає. Вокер і Делф переживають непростий період і також привозили голи на свої ворота. Для Гвардіоли напередодні гри з "найкращою командою світу" не існує легких рішень на лівому фланзі. Територія, на яку суперники не сміли посягати в силу повного домінування там Сіті, дуже швидко стала найбільш проблемною для чемпіонів і джерелом сили для опонентів. Екс-гравець Арсенала, а нині експерт на ТБ Пол Мерсон відзначає, що для нього буде шоком, якщо манчестерці з такими проблемами в захисті стримають цю машину Клоппа від забивання голів і зможуть досягти позитивного результату.

Ситуація з частими травмами Менді та вразливістю лівого флангу може призвести до трансферу Зінченка. Ман Сіті готується до 40-мільйонної битви з Реалом за фулбека Бетіса Хуніора Фірпо. Українець опинився на межі, коли може або ще більше переконати Гвардіолу (в цьому дуже допоміг би успішний матч життя проти Ліверпуля, чого зовсім виключати не можна), або стати розмінною монетою в трансфері нового заступника Менді. У будь-якому разі четвергова чемпіонська битва має стати визначальним тестом на слабкі місця для нинішнього складу, яким наразі головний тренер настільки "повністю задоволений", що повторює цю мантру на кожній прес-конференції.

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