Манчестер Сіті – Лідс: Гвардіола здивував позицією Зінченка
Наставник Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола підготував кілька сюрпризів на матч 31 туру АПЛ проти Лідса.
Іспанець дав відпочинок лідерам (де Брюйне, Гюндоган, Вокер), а деякі гравці вийдуть на незвичних позиціях.
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Ротація торкнулася і Олександра Зінченка. Українець отримав вкрай рідкісну можливість розпочати матч АПЛ на рідній позиції в центрі півзахисту. Зазвичай Пеп довіряє Олександру лише лівий фланг оборони, який цього разу окупував Менді.
Додамо, що матч Манчестер Сіті – Лідс розпочнеться о 14:30. "Містяни" впевнено очолюють турнірну таблицю АПЛ, а "павичі" йдуть на 11 сходинці.
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