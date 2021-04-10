Наставник Манчестер Сити Хосеп Гвардиола подготовил несколько сюрпризов на матч 31 тура АПЛ против Лидса.

Испанец дал отдых лидерам (де Брюйне, Гюндоган, Уокер), а некоторые игроки выйдут на необычных позициях.

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Ротация коснулась и Александра Зинченко. Украинец получил крайне редкую возможность начать матч АПЛ на родной позиции в центре полузащиты. Обычно Пеп доверяет Александру только левый фланг обороны, который на этот раз оккупировал Менди.

Добавим, что матч Манчестер Сити – Лидс начнется в 14:30. "Горожане" уверенно возглавляют турнирную таблицу АПЛ, а "павлины" идут на 11 строчке.

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