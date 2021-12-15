Ман Сіті з Олександром Зінченком у складі не залишив шансів Лідсу в 17-му турі АПЛ. Дивіться відео голів і огляд матчу на "Футбол 24".

Неприємності для команди Марсело Б'єлси почалися вже в дебюті гри на Етіхаді – до 13-ї хвилини Фоден і Гріліш вразили ворота Лідса. До перерви де Брюйне зробив рахунок 3:0.

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У другому таймі побиття продовжилося. Бельгієць оформив дубль, а ще голами відзначилися Марез, Стоунз і Аке. Олександр Зінченко відіграв весь матч і міг привезти пенальті у власні ворота, але VAR став на бік українця. До слова, саме вдалий відбір у виконанні Зінченка почав гольову атаку Сіті в моменті з влучним ударом Мареза.

7:0 – Ман Сіті набрав 41 очко і продовжує лідирувати в чемпіонаті Англії. Лідс іде на 16-й позиції, маючи в активі 16 пунктів.

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