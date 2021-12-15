У поєдинку 17-го туру АПЛ Манчестер Сіті – Лідс трапився курйозний епізод.

Ман Сіті розбомбив Лідс з рідкісним рахунком – Зінченко уник вилучення і доклався до пари голів у матчі лідера АПЛ

Під час однієї з атак гостей захисник "містян" Рубен Діаш самовіддано кинувся блокувати удар суперника. Спроби гравця Лідса прибрати португальця на замасі провалились, адже Рубен почав плазувати перед м'ячем. Цей момент одразу став вірусним у мережі.

Манчестер Сіті у підсумку не залишив живого місця від суперника, здобувши перемогу з рахунком 7:0.

Зінченко повертає і виправдовує довіру Гвардіоли – Челсі пропонують підписати українця, якого порівняли з черепахою