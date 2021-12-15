Ман Сити с Александром Зинченко в составе не оставил шансов Лидсу в 17-м туре АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Неприятности для команды Марсело Бьелсы начались уже в дебюте игры на Этихаде – к 13-й минуте Фоден и Грилиш поразили ворота Лидса. До перерыва де Брюйне сделал счет 3:0.

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Во втором тайме избиение продолжилось. Бельгиец оформил дубль, а еще голами отличились Марез, Стоунз и Аке. Александр Зинченко отыграл весь матч и мог привезти пенальти в свои ворота, но VAR стал на сторону украинца. К слову, именно удачный отбор в исполнении Зинченко начал голевую атаку Сити в момент с точным ударом Мареза.

7:0 – Ман Сити набрал 41 очко и продолжает лидировать в чемпионате Англии. Лидс идет на 16-й позиции, имея в активе 16 пунктов.

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