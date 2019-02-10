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Манчестер Сіті – Челсі: де Брюйне може розпочати матч з лави запасних

12:23 231 Читать на русском
Манчестер Сіті – Челсі: де Брюйне може розпочати матч з лави запасних
Кевін де Брюйне / Sky Sports

Півзахисник Манчестер Сіті Кевін де Брюйне може не потрапити в стартовий склад на матч 26 туру АПЛ проти Челсі, повідомив головний тренер Пеп Гвардіола.

Хосеп Гвардіола на передматчевій прес-конференції повідомив, що півзахисник Манчестер Сіті Кевін де Брюйне може розпочати матч з лави запасних, передає офіційний сайт клубу.

Манчестер Сіті – Челсі: прогноз на матч АПЛ

Нагадаємо, бельгієць не брав участі в поєдинку першого кола між цими командами, і тоді "містяни" поступились з рахунком 0:2.

У разі перемоги манкуніанський клуб знову наздожене Ліверпуль у турнірній таблиці АПЛ.

Англія26 турЕтіхад Стедіум (Манчестер)

Манчестер Сіті - Челсі: Неділя 10 лютого 2019

Манчестер Сіті
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год
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51
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