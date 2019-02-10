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Манчестер Сити – Челси: де Брюйне может начать матч со скамейки запасных

12:23 25 Читати українською
Манчестер Сити – Челси: де Брюйне может начать матч со скамейки запасных
Кевин де Брюйне / Sky Sports

Полузащитник Манчестер Сити Кевин де Брюйне может не попасть в стартовый состав на матч 26 тура АПЛ против Челси, сообщил главный тренер Пеп Гвардиола.

Хосеп Гвардиола на предматчевой пресс-конференции сообщил, что полузащитник Манчестер Сити Кевин де Брюйне может начать матч со скамейки запасных, передает официальный сайт клуба.

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Напомним, бельгиец не принимал участия в поединке первого круга между этими командами, и тогда "горожане" уступили со счетом 0:2.

В случае победы манкуниансий клуб снова настигнет Ливерпуль в турнирной таблице АПЛ.

Англия26 турЭтихад Стэдиум (Манчестер)

Манчестер Сити - Челси: Воскресенье 10 февраля 2019

Манчестер Сити
до матча
4
час
:
27
мин
Челси
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