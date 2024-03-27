Півзахисник збірної Франції та Реала Едуардо Камавінга потрапив у лазарет, отримавши пошкодження у матчі з Чилі.

Французький півзахисник вийшов в стартовому складі у матчі проти чилійців (3:2). Утім, Едуардо Камавінга не зумів дограти зустріч до фінального свистка, оскільки отримав травму в першому таймі.

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Як інформує RMC Sport, після первинного огляду у півзахисника діагностували розтягнення лівої гомілки. Ступінь пошкодження ще доведеться встановити, але щонайменше Камавінга вибув на 1-2 тижні. А це означає, що Едуардо може не встигнути відновитися до матчу проти Манчестер Сіті в Лізі чемпіонів, який заплановано на 9 квітня.

Карло Анчелотті використовує Камавінга не тільки в центрі або в опорній зоні півзахисту. Француз часто виходить на позиції лівого захисника.

У поточному сезоні Едуардо Камавінга відіграв у складі "вершкових" у 32 матчах у всіх турнірах. В його активі три результативні передачі.

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