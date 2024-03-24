Капітан Манчестер Сіті травмувався перед ключовою битвою з Арсеналом
Правий захисник Манчестер Сіті Кайл Вокер отримав пошкодження в матчі за збірну Англії.
Вокер вивів Англію на товариський матч проти Бразилії з капітанською пов'язкою, врятував команду від пропущеного гола, зупинивши м'яч на лінії після удару Вінісіуса, але рано пішов з поля. Тренер замінив Кайла на 20-й хвилині через травму.
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Деталі будуть відомі після обстеження, однак попередньо підозра на пошкодження задньої поверхні стегна. Український спортивний лікар Дмитро Бабелюк прогнозує, що захисник може пропустити 3-4 тижні.
Таким чином, Манчестер Сіті залишився без основного фулбека та капітана на важливу битву з Арсеналом, яка відбудеться відразу після міжнародної паузи – 31 березня. Ще через чотири дні – важкий матч проти Астон Вілли.
Якщо підтвердяться найгірші прогнози, то Вокер пропустить чвертьфінальні матчі Ліги чемпіонів проти Реала (9 та 17 квітня). У лазарет Сіті перед перервою потрапили де Брюйне та Едерсон.