Головний тренер Арсенала Мікель Артета сподівається, що робота з Гвардіолою може зіграти йому на руку перед очним двобоєм.

"Я не знаю Пепа найкраще за всіх. Але знаю його дуже добре, тому що ми дуже тісно працювали разом протягом чотирьох років.

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Ми з Гвардіолою знаємо думки один одного, розуміємо, які рішення можемо ухвалити. Але суть в тому, щоб перешкодити Сіті, або ж зіграти так, немов на полі все рухається зі швидкістю 100 миль на годину, а це дуже складно. В житті це набагато важче, ніж на тактичній дошці", – цитує Артету сайт "канонірів".

Нагадаємо, зустріч між Манчестер Сіті та Арсеналом в рамках 5-го туру АПЛ відбудеться 17 жовтня, початок о 19:30.

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