Главный тренер Арсенала Микель Артета надеется, что работа с Гвардиолой может сыграть ему на руку перед очным поединком.

"Я не знаю Пепа лучше всех. Но знаю его очень хорошо, потому что мы очень тесно работали вместе в течение четырех лет.

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Мы с Гвардиолой знаем мысли друг друга, понимаем, какие решения можем принять. Но суть в том, чтобы помешать Сити, или же сыграть так, словно на поле все движется со скоростью 100 миль в час, а это очень сложно. В жизни это гораздо труднее, чем на тактической доске", – цитирует Артету сайт "канониров".

Напомним, встреча между Манчестер Сити и Арсеналом в рамках 5-го тура АПЛ состоится 17 октября, начало в 19:30.

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