Чемпіон світу 2014 року не потрапив до заявки "канонірів" на груповий етап Ліги Європи. Та сама доля спіткала і Сократіса Папастатопулоса, який у міжсезоння не знайшов новий клуб.

Маліновський потрапив до заявки Аталанти на груповий етап Ліги чемпіонів 2020/21

Конфлікт Артети та Озіла триває ще з минулого сезону. Плеймейкер з березня не виходив на поле у футболці Арсенала, хоча жодних поважних причин для цього немає. Німець залишається одним з найбільш високооплачуваних гравців команди з космічними 380 тисячами фунтів на тиждень.

Нагадаємо, що Арсенал у групі Ліги Європи гратиме проти Рапіда, Дандолка і Мольде.

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