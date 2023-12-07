Манчестер Сіті у трьох останніх турах зустрівся з Челсі, Ліверпулем і Тоттенхемом, не зумівши виграти жодного разу. "Містяни" розписали три поспіль нічиїх, чим скористався Арсенал – "каноніри" закріпились на вершині, відірвавшись на шість очок. Втім, дистанцію можна було скоротити, перегравши Астон Віллу в Бірмінгемі.

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Пеп Гвардіола не став мудрити зі схемою, виставивши звичні 3-2-4-1, однак каталонець зробив кілька серйозних кадрових рішень. На такий важливий матч в опорну зону поставити Стоунза, якого не було на полі аж місяць. Альварес же розташувався на позиції лівого інсайда, в той час як його звичну позицію праворуч зайняв Ріко.

Що найбільш важливо, Ман Сіті втратив Родрі (той був дискваліфікований) та Доку (у нього травма). Без них ефективність футболу "містян" виявилась катастрофічною. В перші хвилин 20 команда ще непогано рухалась, однак потім гості здулися – вони допускали колосальну кількість втрат і взагалі не загострювали. Перший тайм підопічні Гвардіоли завершили з двома ударами по воротах.

Вони сталися у одній атаці. На 11-й хвилині Фоден розрізним пасом запустив Холанда на лівий край штрафного, а той пробив у дальній кут. Мартінес парирував, однак Сіті продовжив другим темпом – на Ерлінга пішла подача з правого флангу, а той замкнув ударом головою в ближню дев'ятку. Мартінес врятував і тут!

Ось і вся гострота. Дозволимо собі забігти наперед – Пеп не змінив тактику по перерві та грав без замін до 68-ї хвилини, а після ударів Холанда гості жодного разу не пробили по воротах. Астон Вілла ж весь цей час створювала дуже якісні моменти.

Вже на 6-й хвилині Бейлі тікав від захисників, прийняв закидання від Макгінна й вистрілив з правого краю штрафного. Едерсон парирував. Подальший розіграш кутового завершився розрізним пасом на Торреса – Пау з меж карного майданчика крутив у дев'ятку, але і тут воротар врятував "містян".

На 22-й Бейлі бахнув з дистанції у лівий верхній (Едерсон витягнув), а на 29-й Конса замикав подачу зі стандарту на лінію воротарського (вище воріт). Зрештою, на 45-й хвилині Астон Вілла забила гол – Дінь зіграв у стіночку з Макгінном і подав, а Дуглас Луїс пробив головою під ліву стійку. Втім, рахунок не змінився, адже м'яч перед навісом вийшов за межі поля.

Відпочивати команди відправились за нулів на табло, що було натуральним відскоком для Сіті. В другому таймі зміст гри не змінювався, хоча деякий час обходилось без серйозної гостроти з боку "вілланів". До 70-ї хвилини реально пригадується лишень епізод з Макгінном – той переграв Діаша у штрафному й покотив повз дальній кут.

Пеп намагався щось змінити, знявши з пробігу Альвареса і Льюїса. Замість них на 68-й хвилині з'явились Нуньєш і Ковачіч – поява останнього означала бажання зміцнити оборону. Трохи згодом Бобб замінив Фодена. Жодного ефекту ці перестановки не створили. Манчестер Сіті все так же жахливо працював на м'ячі, а Вілла все так же за це карала.

І покарала. На 73-й хвилині гості не змогли передачу крізь три лінії на Бейлі, а той змістився з правого флангу до лінії півкола. Там він переграв Гвардіола й завдав удару – м'яч же, зрикошетивши від Діаша, полетів у протихід Едерсону. 1:0! Астон Вілла вийшла вперед.

Ще за п'ять хвилин бірмінгемці провели атаку, тричі зайшовши у штрафний на ударні позиції. Все завершилось заблокованим пострілом Макгінна, який вдало зрізався на Воткінса. Лишень відчайдушний стрибок Едерсона йому в ноги врятував Сіті. На 86-й же Дуглас Луїс вистрілив метрів з 25-ти, влучивши у стійку!

Зрештою, фінальний свисток зафіксував заслужену перемогу підопічних Унаї Емері. Астон Вілла набрала 32 очки й піднялась на третю позицію, посунувши Манчестер Сіті на четверту – у "містян" лишень 30 залікових балів. Команда Пепа Гвардіоли довела безвиграшну серію до чотирьох матчів, а загалом у неї тільки три перемоги в останніх дев'яти турах.

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