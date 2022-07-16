Трансфер Олександра Зінченка в Арсенал набуває все чіткіших обрисів.

Лондонці вже мають усну домовленість з Манчестер Сіті щодо трнасферу, стверджує інсайдер Фабріціо Романо.

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Чемпіонів Англії влаштувала компенсація у розмірі 30 млн фунтів. Тепер залишається питання особистого контракту. Арсенал веде активні переговори з представниками Зінченка щодо зарплатні та термінів угоди.

Нагадаємо, Зінченко перейшов у Ман Сіті влітку 2016-го, але перший сезон відіграв у оренді за ПСВ. У складі "містян" 25-річний українець загалом провів 127 матчів – 2 голи, 12 асистів, 11 виграних трофеїв.

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