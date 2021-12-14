Олександр Зінченко грає 3 матч поспіль за тиждень. Такого з гравцем збірної України в команді Пепа не траплялося давненько. Де дивитися матч Манчестер Сіті – Лідс онлайн? Гру показує у прямому ефірі канал Setanta Sports+. Матч, як і онлайн-трансляція Ман Сіті – Лідс на "Футбол 24", стартує о 22:00. Відзначаємо оригінальний хід Гвардіоли, який випускає з перших хвилин тріо центральних захисників. Відтак за однією з версій український легіонер гратиме по всьому лівому краю. За іншою – в центрі поля.

Зінченко повертає і виправдовує довіру Гвардіоли – Челсі пропонують підписати українця, якого порівняли з черепахою