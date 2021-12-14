Александр Зинченко играет 3 матча подряд за неделю. Такого с игроком сборной Украины в команде Пепа не случалось давненько. Матч, как и онлайн-трансляция Ман Сити – Лидс на "Футбол 24", стартует в 22:00. Отмечаем оригинальный ход Гвардиолы, выпускающего с первых минут трио центральных защитников. Следовательно, по одной из версий, украинский легионер должен был бы играть по всему левому краю. По другой – в центре поля.

Зінченко повертає і виправдовує довіру Гвардіоли – Челсі пропонують підписати українця, якого порівняли з черепахою