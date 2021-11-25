Український оборонець Марк Рене Мампассі став ще на крок ближчим від трансферу в російський клуб.

Захисник Маріуполя Марк Мампассі, права на якого належать Шахтарю, підписав попередній контракт з Локомотивом, повідомляє Meta Ratings.

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18-річний українець кілька тижнів тому побував у Москві і пройшов медогляд у російському клубі. Після вердикту лікарів гравець поставив свій підпис під угодою з "залізничниками". Зазначається, що Мампассі дограє осінню частину сезону у Маріуполі, а до Локомотива приєднається вже на зимових зборах.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що трансфер Марка обійдеться москвичам у 4 млн євро, а угода буде розрахована на чотири роки з пролонгацією ще на сезон. У поточному сезоні Мампассі провів за Маріуполь 13 матчів у всіх турнірах, в яких віддав 1 гольову передачу. Transfermarkt оцінює гравця у 200 тисяч євро.

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