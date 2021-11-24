Команді Де Дзербі потрібна була тільки перемога, аби думати бодай про Лігу Європи. Міланці виходили б в до плей-офф в разі своєї перемоги і невдачі Шерифа з Реалом. Матч, як і онлайн-трансляція Інтер – Шахтар на "Футбол 24", стартував о 19:45. Завдання українського клубу – не з легких. Підопічні Індзагі не програвали 7 матчів поспіль у всіх турнірах. А за цей період Інтер протистояв таким командам, як Наполі, Мілан (лідери Серії А) та Ювентус. Шахтар за місяць видав 6-матчеву переможну серію на внутрішній арені, а ось в ЛЧ показав діаметрально протилежний результат. Дві дошкульні поразки від Реала при повному тріумфі "нерадзуррі" над Шерифом Вернидуба до максимуму ускладнили ситуацію донеччан у групі D.

Інтер – Шахтар: онлайн-трансляція матчу ЛЧ

На перших хвилинах Вітао ледь не заробив пенальті ризикованим підкатом проти Барелли. Після подачі з кута поля Брозовіч двічі поспіль пробивав – у блок і молоко. Агресія Інтера не давала Шахтарю нормально контролювати м'яч на своїй половині. У Джеко звалився снаряд після скидання від Лаутаро. Вітао жахливо вибивав під удар Бареллі метрів з 10. Степаненко з останніх сил намагався завадити, і чемпіон Європи 2021 все-таки дав вище. Шахтар відверто панікує під цим шаленим пресом, дещо нагадує півфінал Ліги Європи, коли команди Конте і Каштру закінчили 5:0. Першими влучили у площину воріт "гірники". Додо на 16 хвилині приклався здалеку, Хандановіч спокійно впорався.

Інтер – Шахтар – відео голів

Гості почали контролювати гру, але пропускати контратаки не забували. Степаненко класно підчищає, і починає атаки, зміщуючись фактично на позицію лівого центрального захисника, формуючи тріо з Марлоном і Вітао. Тарас почав цілком собі гольовий момент: швидка перепасовка, Фернандо вибіг віч-на-віч – Хандановіч тягне плюс офсайд. Майкон уже другий удар встигає заблокувати. Інтер був дуже близьким до взяття воріт. Вітао програє верхову боротьбу, вбивчий удар Раноккії після кутового мінімально повз ворота. Дарміан знайшов на дальній стійці Перішіча – судді скасували гол через мінімальний офсайд.

Соломон розкішним дальнім пасом вивів Фернандо у штрафний. Бразилець запоров найкращий момент Шахтаря за половину першого тайму невлучним пострілом. Джеко двічі поспіль розстрілював Трубіна по центру. – український воротар виручає. Пішли моменти у гостей. Однак Фернандо все ніяк не може влучити у ворота. Найперспективнішим був момент після передачі Соломона. Обвідний удар бразильця – не найкращі рішення і виконання. Хандановіч помилився під пресингом, влучивши у свого ж гравця. Трубін виконав ще гірший пас. Джеко міг значно краще розпорядитися моментом – м'яч зірвався з ноги боснійця.

Лаутаро вибігав сам на сам – Трубін вчасно вибіг з воріт і самовіддано закрив собою вбивчий момент. Степаненко легко прихопив Мартінеса. Картинне падіння аргентинця, пенальті не буде. Стражу воріт збірної України перебинтовують коліно – вочевидь, дісталося під час останнього порятунку. Ще одна дуель Лаутаро та Анатолія. Кіпер на місці. Мартінес розвертався і водночас магічною п'ятою з льоту виводив Джеко на удар. Божевільна кількість пострілів Інтера з меж штрафного (11) за 1 тайм. У Шахтаря таких спроб лише дві. Загалом міланці втричі перестріляли донеччан (15:5). Показник очікуваних голів теж дуже сумний – 1,57:0,28.

У перерві Маркос Антоніо замінив Степаненка. Додо на межі фолу грав проти Мартінеса. Щастить, адже VAR міг і вгледіти підстави для пенальті. Матвієнко прогавив таки аргентинця, а Трубін вже не виручив, фактично пропустивши снаряд, який ішов прямо в нього. І знову судді на боці Шахтаря. Хацеган скасував взяття воріт – Лаутаро дещо підштовхнув Матвієнка. Перші 15 хвилин після перерви без ударів. Інтер з єдиною спробою за цей час. Але тиск відчутний, і помилка Трубіна була не випадковою. З третього разу команда Сімоне Індзагі таки відкрила рахунок. Джеко бездоганно добив на межі карної зони після блоку Марлона.

Минуло 6 хвилин, і боснієць вбиває останні ілюзії. На жаль, але ці 2:0 – найменший вияв кари. Перішіч подав з лівого флангу, зовсім самотній Джеко оформив дубль на дальній стійці. Без Степаненка Шахтаря ніби не існує – повний провал в опорній зоні після його заміни. Серія замін. Артем Бондаренко на 73 хвилині замінив Педрінью. Саме 21-річний українець завдав першого удару Шахтаря у 2 таймі. На 80-й Бондаренко сміливо змістився з правого флангу в центр і прицільно пробив – зовсім поруч було. Майже відразу Марлос та Мудрик замінили Тете з Фернандо.

Саме Михайло класно розігнав контру, далі Соломон переправив у центр, Марлос викотив на ще кращу позицію – Додо розстрілював Хандановіча з меж воротарського. Стійка, а далі м'яч котиться по лінії воріт без шансів на добивання Мудрика. За ударами 21:7, повний розстріл Трубіна з меж штрафного (17:3). Очікувані голи відображають хід і результат сьогоднішнього жахіття (2,61:0,62 за xG). Інтер очолив таблицю, випереджаючи Реал на 1 пункт до матчу мадридців у Молдові. Шахтар, як і Динамо, фінішує на останньому місці за тур до кінця групового етапу Ліги чемпіонів, набравли ше 1 бал. Знайти виправдання команді Де Дзербі важко. Шериф, за всієї поваги до Вернидуба, це навіть далеко не Бенфіка.