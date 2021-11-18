Тренер академії Шахтаря Дмитро Єфімов пригадав, як оборонець Марк Мампассі потрапив до структури "гірників" і спрогнозував його кар'єрне майбутнє. Нині він захищає кольори Маріуполя на правах оренди.

"Коли я набирав футболістів вікової групи (U-8), то в полі зору були передусім хлопці з філій нашої академії. Марка не помітити було складно: він виділявся не лише високим зростом, а й холоднокровністю, вибором позиції, прагненням не вибивати м'яч абикуди.

"Може, заплатять і більше 4 млн євро": Шаблій підтвердив інтерес російських клубів до Мампассі

Я його відрядив у центр оборони й з того часу він не зрадив цьому амплуа. До речі, тоді прогресувати допомагало те, що наші вихованці часто грали в турнірах із суперниками з філій академії, які були старшими на рік. Це був цінний досвід, який надалі допоміг тому ж Мампассі без зайвих проблем здолати перехід із юнацького футболу в дорослий.

Варто відзначити, що з того першого набору і Олег Очеретько, яким разом із Мампассі грає за юніорську збірну України та Маріуполь. Як я оцінюю перспективи Мампассі? Впевнений, що він гратиме на дуже серйозному рівні", – заявив тренер у коментарі Metaratings.

Нагадаємо, що Марк Мампассі близький до трансферу в московський Локомотив. Конкуренцію "залізничникам" у боротьбі за українця намагалися скласти московське Динамо та пітерський Зеніт.

Швед знову на роздоріжжі: чому про нього почали забувати і в якому клубі УПЛ він може опинитися зовсім скоро