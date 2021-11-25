Украинский защитник Марк Рене Мампасси стал еще на шаг ближе к трансферу в российский клуб.

Защитник Мариуполя Марк Мампасси, права на которого принадлежат Шахтеру, подписал предварительный контракт с Локомотивом, сообщает Meta Ratings.

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18-летний украинец пару недель назад побывал в Москве и прошел медосмотр в российском клубе. После вердикта врачей игрок поставил свою подпись под соглашением с "железнодорожниками". Отмечается, что Мампасси доиграет осенью сезона в Мариуполе, а к Локомотиву присоединится уже на зимних сборах.

Напомним, ранее сообщалось, что трансфер Марка обойдется москвичам в 4 млн евро, а сделка будет рассчитана на четыре года с пролонгацией еще на сезон. В текущем сезоне Мампасси провел за Мариуполь 13 матчей во всех турнирах, в которых отдал 1 голевую передачу. Transfermarkt оценивает игрока в 200 тысяч евро.

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