Півзахисник Дженоа Руслан Маліновський не допоможе збірній України у матчі з Мальтою. 30-річний хавбек не потрапив в основу на матч з Північною Македонією, однак вийшов у другому таймі, замінивши Олександра Зубкова.

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Вже за хвилину Руслан заробив "гірчичник", ліктем відштовхнувши Еліфа Ельмаса. Як наслідок, через перебір жовтих карток Маліновський пропустить наступний матч "синьо-жовтих".

До слова, раніше стало відомо, що проти Мальти не зіграє і Сергій Кривцов – він зазнав травми ще у США і не встигне відновитися.

Нагадаємо, вже у вівторок, 17 жовтня, команда Сергія Реброва на виїзді зіграє проти Мальти. Початок зустрічі о 21:45.

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