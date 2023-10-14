Збірна України зустрічається з Північною Македонією у відборі до Євро-2024. Дивіться відео голів на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Україна – Північна Македонія, стартував у о 16:00 за київським часом. Поєдинок 7-го туру кваліфікації на чемпіонат Європи-2024 у групі C проходить у Празі.

Україна захопила ініціативу та почала створювати моменти. Найактивнішим був Мудрик. На 30 хвилині "синьо-жовті" відкрили рахунок. Судаков перехопив м'яч перед чужим штрафним і гарно пробив здалеку – м'яч рикошетом від Серафімова влетів у ворота. Перший тайм завершився перемогою підопічних Сергія Реброва з рахунком 1:0.

Для Георгія Судакова це перший гол у складі національної збірної України.

Україна – Північна Македонія: стартові склади та онлайн-трансляція матчу відбору на Євро-2024