Полузащитник Дженоа Руслан Малиновский не поможет сборной Украины в матче с Мальтой. 30-летний хавбек не попал в основу на матч с Северной Македонией, однако вышел во втором тайме, заменив Александра Зубкова.

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Уже через минуту Руслан заработал "горчичник", локтем оттолкнув Элифа Эльмаса. Как следствие, из-за перебора желтых карточек Малиновский пропустит следующий матч "сине-желтых".

К слову, ранее стало известно, что против Мальты не сыграет и Сергей Кривцов – он получил травму еще в США и не успеет восстановиться.

Напомним, уже во вторник, 17 октября, команда Сергея Реброва на выезде сыграет против Мальты. Начало встречи в 21:45.

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