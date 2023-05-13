Мальорка в основное время забила всего один гол. Его на 16-й минуте провел Маффео, хотя отличиться должен был совсем другие футболисты. Сначала Мурики стрелял с правого угла вратарской, заставив голкипера выполнять сейв – а затем Баба замкнул подачу с углового, попав в перекладину. Пабло же сыграл на добивании.

В остальном матч был равным. Кадис выглядел активнее, нанеся дважды больше ударов, но перебить по качеству эти три удара островитян не смог – показатель xG хозяев оказался значительно выше.

А в компенсированное время балеарцы еще и добили "желтую субмарину", воспользовавшись выходом ее голкипера на подачу с углового. Она провалилась, а хозяева разыграли контратаку с ударом в пустые. Впрочем, гол не засчитали из-за офсайда.

Андалусийцы потерпели поражение и остались в одном очке от зоны вылета. Мальорка остается в погоне за путевкой в еврокубки. До зоны Лиги конференций не хватает три зачетных балла, однако перед островитянами расположились аж пять команд включая Жирону – именно каталонцы идут седьмыми.