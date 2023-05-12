Відкриватиме 36-й тур Прем’єр-ліги протистояння між Лідсом та Ньюкаслом. Зустріч на "Елланд Роуд" відбудеться у суботу, 13 травня.

Трансляція

Поєдинок між третьою та дев’ятнадцятою командами ліги, який розпочнеться о 14:30 за київським часом, дивіться на setantasports.com. Коментуватиме його Ігор Бойко.

Орієнтовні склади

Лідс: Мельє – Айлінг, Крістенсен, Вьобер, Фірпо – Маккенні, Рока, Родріго, Форшоу, Харрісон – Бемфорд.

Ньюкасл: Поуп – Тріпп'єр, Шер, Ботман, Бьорн – Жоелінтон, Бруно Гімараєс, Віллок – Мерфі, Вілсон, Ісак.

Арбітри

Головний рефері – Саймон Хупер, асистенти: Адріен Холмс та Марк Скоулз, четвертий рефері – Грем Скотт, судді VAR: Ніл Свобрік, Саймон Беннетт.

Поточна форма

Хоч команди вирішують протилежні завдання, проте кожна втрата очок може стати фатальною. Ньюкасл близький до повторення досягнення 20-річної давнини, коли "сороки" з Аланом Ширером фінішували третіми в АПЛ.

У минулому турі хлопці Едді Хау могли втратити проміжне третє місце – Ньюкасл вдома програв Арсеналу (0:2). Однак ввечері того ж дня поступився і головний конкурент Манчестер Юнайтед (0:1 Вест Хему). На даний момент між Ньюкаслом та МЮ два пункти різниці. Не варто забувати і про Ліверпуль, який йде п’ятим і програє Ньюкаслу три очки (маючи на гру більше).

Мабуть, ще ціннішими є залікові бали для Лідса. Серія із шести матчів без перемог (і лише з одним очком за цей час) опустила "павичів" на критичну 19-ту сходинку. Востаннє Лідс вигравав ще на початку квітня. Сподівання, що призначення нового тренера Сема Еллардайса струсоне команду поки не виправдалося. Зрештою, Великий Сем провів у новій ролі лише один поєдинок проти Манчестер Сіті (1:2).

Від рятівного 17-го місця Лідс відділяє тільки два бали. І їх цілком реально відіграти у заключних трьох турах. Але почати змінювати ситуацію слід негайно. Пізніше може бути надто пізно.

Історія протистоянь

Після повернення в АПЛ команди провели між собою п’ять матчів, у яких перевага за Лідсом. "Павичі" двічі перемагали, ще стільки ж разів було зафіксовано нічию і одного разу тріумфували "сороки". Щоправда, в останніх трьох очних зустрічах Лідс не може виграти. У першому колі вболівальники на "Сент-Джеймс Парк" голів не побачили.

Цікаво, що суботня гра стане ювілейною, сотою, у літописі протистоянь цих клубів. Перший матч між Лідсом та Ньюкаслом датований 1924-м роком!

Кадрова ситуація

Обидві команди мають схожі проблеми із травмованими. Скоріш за все, у цьому сезоні вже не зіграє Еміль Крафт, який відновлюється після ушкодження коліна. Також щонайменше на місяць вибули Шон Лонгстафф та Джамал Ласселс. Із жовтня за основу Ньюкасла не грає Раян Фрейзер (через незадовільну форму відправлений у команду U23).

Головна втрата для Лідса – травма Луїса Сіністерри. Колумбієць не допоможе своїй команді у заключних поєдинках сезону, як і оборонець Стюарт Даллас. Все ще не працює у загальній групі Тайлер Адамс. Зате от-от повинен повернутися на поле захисник Лаям Купер.