У рамках суботньої програми 29-го туру Ла Ліги 2023/24 заплановано кілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2023/24, 29-й тур

Мальорка – Гранада – 1:0

Гол: Раільйо, 85

Атлетік – Алавес – 2:0

Голи: Гурусета, 32, 37

Нереалізований пенальті: Ріоха, 31 (Алавес)

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Безвиграшна серія Гранади збільшилась о 9-ти матчів Ла Ліги. У виїзній зустрічі з Мальоркою андалусійці тримали "нулі" до 85-ї хвилини, але потім пропустили – Райльйо відзначився з передачі Дардера. Його гол виявився єдиним у зустрічі.

Гранада тримається на передостанній позиції з відставання у 10 очок від рятівної 17-ї сходинки. Мальорка відірвалася від трійки аутсайдерів на 8 очок.

Атлетік же у рідних стінах впевнено переграв Алавес. Героєм зустрічі став Гурусета, який оформив дубль за п'ять хвилин першого тайму – на 32-й та 37-й. У 2024 році Горка оформив вже 7 результативних дій у Ла Лізі (5 голів і 2 асисти). Більше тільки у Вінісіуса.

Завдяки цьому успіху Атлетік набрав 56 очок, піднявшись у зону ЛЧ. Атлетіко відстає на 1 заліковий бал, але мадридці зіграють свій матч завтра – проти Барселони.

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