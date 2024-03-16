В рамках субботней программы 29-го тура Ла Лиги 2023/24 запланировано несколько матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Испании 2023/24, 29-й тур

Мальорка – Гранада – 1:0

Гол: Раильо, 85

Атлетик – Алавес – начало в 22:00

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Безвыигрышная серия Гранады увеличилась до 9-ти матчей Ла Лиги. В выездной встрече с Мальоркой андалусийцы держали "нули" до 85-й минуты, но затем пропустили – Райльо отличился с передачи Дардера. Его гол оказался единственным во встрече.

Гранада держится на предпоследней позиции с отставанием в 10 очков от спасительной 17-й строчки. Мальорка оторвалась от тройки аутсайдеров на 8 очков.

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