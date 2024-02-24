Каталонці серед тижня не зуміли переграти Наполі в Лізі чемпіонів (1:1). В минулому турі Ла Ліги Барселона здолала Сельту (2:1) і зуміла скоротити відставання від Жирони. А Хетафе зіграв внічию з Вільяреалом (1:1).

"Усі матчі – це фінали": Хаві озвучив амбітну мету Барселони

Підопічні Хаві одразу після стартового свистка намагалися взяти хід зустрічі під свій контроль. Утім, гості добре пресингували та не давали Барселоні вийти спокійно навіть з оборони. Тиск Хетафе призвів вже до моменту на 6-й хвилині. Грінвуд пробив, але тер Штеген легко впорався з м'ячем. Каталонці відповіли красивим акробатичним ударом Рафіньї після подачі кутового. Сорія зіграв надійно.

Пресинг Хетафе змусив Барселону відмовитися від короткого розіграшу і грати, використовуючи довгі передачі. Гості здійснили спробу підійти до воріт суперника на 18 хвилині. Кубасі класно прочитав ситуацію, не дозволивши супернику завдати удару.

Каталонці скористалися тим, що захисники Хетафе високо підіймаються. Кунде помітив попереду Рафінью, вирізавши ідеальний пас на вінгера, а бразилець легко переграв Сорію. Після пропущеного гола підопічні Бордаласа стали частіше помилятися в обороні, що призводило до дуже небезпечних моментів від Феліша та Рафіньї, але нападники каталонців схибили.

По перерві Хетафе провів небезпечну атаку, яка закінчилася ударом Мільї з-за меж штрафного майданчика. Підступний відскок від газону змусив тер Штегена перевести м'яч на кутовий. Проблеми Бордаласа в обороні у другому таймі нікуди не поділися. Гості продовжували залишати багато простору Барселоні, чим і користалася команда Хаві. На 53-й хвилині Крістенсен, який опинився на фланзі, зробив класну передачу на Феліша. Португалець не схибив, 2:0. Жоау забив свій четвертий гол у восьми матчах Ла Ліги.

5 - FC Barcelona's João Félix has scored five goals in 19 appearances in LaLiga 2023/24, scoring in four of his last eight matches in the competition (four goals). Streak. pic.twitter.com/CWgxk8GPo7 — OptaJose (@OptaJose) February 24, 2024

Лєвандовскі через невеликий проміжок часу теж забив, але арбітр зафіксував офсайд. Де Йонг все ж оформив третій гол на 61-й хвилині. Хетафе намагався щось придумати біля воріт Барселони і зробив кілька спроб провести атаки. Проблем у каталонців з ними не виникло. Команда Хаві перевершувала суперника у володінні та продовжувала створювати небезпечні моменти. В компенсований час Фермін Лопес забив четвертий гол Барселони. Фінальний свисток зафіксував перемогу каталонців 4:0.

"Блаугранас" випередили в таблиці Жирону, посівши другу сходинку з 57 очками. Хетафе перебуває на 10 місці з 34 балами. Варто зауважити, що команда Довбика та Циганкова в цьому турі ще не грала.