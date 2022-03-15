Мадридський Реал розгромив Мальорку (3:0) на виїзді. Дивіться відео голів і огляд матчу на "Футбол 24".

Мальорка не збиралася лягати під лідера чемпіонату та гідно відповідала атакою на атаку. За підсумками матчу острів'яни завдали навіть більше ударів. Але в Реала є Бензема. Перший тайм пройшов без голів, а в другому Карім запалив.

Дубль і асист Бензема принесли Реалу перемогу над Мальоркою – "вершкові" відірвалися від другого місця на 10 очок

Спершу він просто асистував Вінісіусу після грубої помилки захисника. Через 20 хвилин забив з пенальті – Вінісіуса штовхнули в спину. А наприкінці зустрічі француз встановив підсумковий рахунок, замкнувши навіс Марсело з лівого флангу.

Реал зробив ще один крок до чемпіонства. Відрив від переслідувачів на вершині таблиці Прімери складає вже 10 очок.