Мальорка не собиралась ложиться под лидера чемпионата и достойно отвечала атакой на атаку. По итогам матча островитяне нанесли даже больше ударов. Но у Реала есть Бензема. Первый тайм прошел без голов, а во втором Карим зажег.

Дубль и ассист Бензема принесли Реалу победу над Мальоркой – "сливочные" оторвались от второго места на 10 очков

Сначала он просто ассистировал Винисиусу после грубой ошибки защитника. Через 20 минут забил с пенальти – Винисиуса толкнули в спину. В конце же встречи француз установил итоговый счет, замкнув навес Марсело с левого фланга.

Реал сделал еще один шаг к чемпионству. Отрыв от преследователей на вершине таблицы Пример составляет уже 10 очков.