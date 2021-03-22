"Надто багато роботи було зроблено, щоб стати першим номером Динамо, багато енергії, чорнової роботи витрачено на це все. Я щасливий, що маю на сьогоднішній день.

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Мені було років 8-9, природно всі хотіли грати у нападі: Шевченко феєрив у Мілані і я теж хотів забивати голи. Через зріст за старших стояв на воротах, тому що не пускали у напад, а з однолітками намагався грати попереду. Мене поставили спочатку захисником – мені так не сподобалося... Думаю, ну добре – купив собі рукавички з пухирцями за 1 гривню, так і пішло. Деякий час ще грав захисником за другий склад, а за основу воротарем був.

Після академії у мене ліва нога була для ходьби. Доводилось багато часу працювати індивідуально з Тарасом Луценком, коли гра ногами стала затребуваною. Я дуже вдячний йому за це.

В Динамо-2 я потрапив після травми плеча, довго відновлювався, потім на моє місце взяли Артура Рудька. Він дуже хороший воротар, було цікаво з ним працювати, хоч і не завжди приємно було знаходитися поруч, тому що він грав, а мій психологічний стан не був нормальним. Накручував сильно себе, що це змова. Шкода, що Динамо-2 розформували, тому що грати з мужиками у Першій лізі краще, ніж в U-21", – сказав Бущан в інтерв'ю YouTube-каналу BurBuzz.

Нагадаємо, Георгій – вихованець Динамо. Професіональну кар'єру розпочав у 2011 році. За основну команду дебютував 20 серпня 2017 року у матчі УПЛ проти Сталі. У поточному сезоні провів за "біло-синіх" 29 поєдинків у всіх турнірах, в яких пропустив 25 голів. Ще у 13 матчах зумів зберегти свої ворота недоторканими.

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