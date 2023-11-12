Найтитулованіший клуб Швеції в фінальному матчі сезону зустрічався з головним претендентом на чемпіонство – Ельфсборгом.

Фанати зірвали матч, влаштувавши бійку на полі – відео божевілля з Бразилії

Матч був досить напруженим. Мальме відставав від свого суперника в турнірній таблиці на три бали, а отже клубу потрібна була перемога. Зі своїм завданням "голубі" впоралися, а єдиний гол забив Телін. Правда, матч затягнувся, оскільки вболівальники вирішили закидати поле піротехнікою. Після фінального свистка фанати прорвалися до футболістів, щоб відсвяткувати з ними.

Варто зауважити, що Мальме й Ельфсборг набрали рівну кількість балів, але "голубі" мали кращу різницю забитих голів. Це й дозволило Мальме здобути свій 23 титул чемпіона Швеції.

Malmö are champions of Sweden!



Malmö won the title on goal difference after defeating direct rivals Elfsborg 1-0 in the last round today!



Malmö will play in the Champions League next season. They secured QR1, while after rebalancing they should enter QR2. pic.twitter.com/smQ6ROPutt — Football Rankings (@FootRankings) November 12, 2023

Adeptos do Malmo invadiram o campo após o clube sagrar-se campeão sueco pic.twitter.com/WxXoU1MXey — Cabine Desportiva (@CabineSport) November 12, 2023