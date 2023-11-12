Мальме став чемпіоном Швеції, обійшовши конкурента за додатковими показниками – титульний матч двічі зривали фанати
Мальме здобув черговий трофей в національній першості, обігравши головного конкурента.
Найтитулованіший клуб Швеції в фінальному матчі сезону зустрічався з головним претендентом на чемпіонство – Ельфсборгом.
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Матч був досить напруженим. Мальме відставав від свого суперника в турнірній таблиці на три бали, а отже клубу потрібна була перемога. Зі своїм завданням "голубі" впоралися, а єдиний гол забив Телін. Правда, матч затягнувся, оскільки вболівальники вирішили закидати поле піротехнікою. Після фінального свистка фанати прорвалися до футболістів, щоб відсвяткувати з ними.
Варто зауважити, що Мальме й Ельфсборг набрали рівну кількість балів, але "голубі" мали кращу різницю забитих голів. Це й дозволило Мальме здобути свій 23 титул чемпіона Швеції.