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Мальме продовжує переможну ходу після матчу з Динамо – постраждала команда українського легіонера

10:06 1 Читать на русском
Мальме продовжує переможну ходу після матчу з Динамо – постраждала команда українського легіонера
Мальме / ФК Мальме

У матчі 26 туру Алксвенскан Мальме на виїзді мінімально переміг АФК Ескільстуну, у воротах якої стояв Ігор Левченко.

Швеція. Алксвенскан, 26 тур

АФК Ескільстуна – Мальме – 0:1

Гол: Крістіансен, 82

Динамо – СК Дніпро-1 – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Мальме у матчі 26 туру чемпіонату Швеції зустрівся на виїзді з АФК Ескільстуною. У стартовому складі господарів вийшов український воротар Ігор Левченко. Гості тиснули на ворота АФК Ескільстуни, але змогли забити лише на 82-й хвилині зусиллями Андерса Крістіансена.

Після 26 турів Мальме лідирує в турнірній таблиці Алксвенскан, набравши 56 очок.

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Теги
Динамо Динамо Мальме Мальме Українці за кордоном АФК Ескільстуна АФК Ескільстуна Світ Ігор Левченко Ігор Левченко
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