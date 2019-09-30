Мальме продолжает победное шествие после матча с Динамо – пострадала команда украинского легионера

В матче 26 тура Алксвенскан Мальме на выезде минимально победил АФК Эскильстуну, в воротах которой стоял Игорь Левченко.

Швеция. Алксвенскан, 26 тур

АФК Эскильстуна – Мальме – 0:1

Гол: Кристиансен, 82

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Мальме в матче 26 тура чемпионата Швеции встретился на выезде с АФК Эскильстуной. В стартовом составе хозяев вышел украинский вратарь Игорь Левченко. Гости давили на ворота АФК Эскильстуны, но смогли забить лишь на 82-й минуте усилиями Андерса Кристиансена.

После 26 туров Мальме лидирует в турнирной таблице Алксвенскан, набрав 56 очков.

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