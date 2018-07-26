Малком приєднався до гравців Барселони в США

Новоспечений нападник Барселони Малком приєднався до команди в США.

21-річний бразилець прибув в розташування Барселони, яка знаходиться в Портленді (США), повідомляє офіційний сайт клубу.

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Нападник зустрівся з новими партнерами по команді, головним тренером "блаугранас" Ернесто Вальверде і президентом клубу Жозепом Бартомеу.

Малком підписав контракт з Барселоною на 5 років. Сума трансферу склала 41 млн євро. Крім цього, Бордо зможе отримати ще 1 млн євро у вигляді бонусів.

Malcom

Portland

Our latest arrival says hello to his new team-mates



#EnjoyMalcom pic.twitter.com/2T6BG4mhBY — FC Barcelona (@FCBarcelona) 26 липня 2018 р.

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