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Малком приєднався до гравців Барселони в США

15:52 322 Читать на русском
Малком приєднався до гравців Барселони в США
Малком і Ернесто Вальверде / Фото ФК Барселона

Новоспечений нападник Барселони Малком приєднався до команди в США.

21-річний бразилець прибув в розташування Барселони, яка знаходиться в Портленді (США), повідомляє офіційний сайт клубу.

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Нападник зустрівся з новими партнерами по команді, головним тренером "блаугранас" Ернесто Вальверде і президентом клубу Жозепом Бартомеу.

Малком підписав контракт з Барселоною на 5 років. Сума трансферу склала 41 млн євро. Крім цього, Бордо зможе отримати ще 1 млн євро у вигляді бонусів.

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Теги
Малком Малком Барселона Барселона Іспанія Жозеп-Марія Бартомеу Ернесто Вальверде Ернесто Вальверде
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