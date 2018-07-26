Малком присоединился к игрокам Барселоны в США

Новоиспеченный нападающий Барселоны Малком присоединился к команде в США.

21-летний бразилец прибыл в расположение Барселоны, которая находится в Портленде (США), сообщает официальный сайт клуба.

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Нападающий встретился с новыми партнерами по команде, главным тренером "блаугранас" Эрнесто Вальверде и президентом клуба Хосеп Бартомеу.

Малком подписал контракт с Барселоной на 5 лет. Сумма трансфера составила 41 млн евро. Кроме этого, Бордо сможет получить еще 1 млн евро в виде бонусов.

Malcom

Portland

Our latest arrival says hello to his new team-mates



#EnjoyMalcom pic.twitter.com/2T6BG4mhBY — FC Barcelona (@FCBarcelona) 26 липня 2018 р.

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