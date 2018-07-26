toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
УКРАИНА U-19 - ПОРТУГАЛИЯ U-19 МАРИУПОЛЬ - ЮРГОРДЕН ТРАНСФЕРЫ

Малком присоединился к игрокам Барселоны в США

15:52 46 Читати українською
Малком присоединился к игрокам Барселоны в США
Малком и Эрнесто Вальверде / Фото ФК Барселона

Новоиспеченный нападающий Барселоны Малком присоединился к команде в США.

21-летний бразилец прибыл в расположение Барселоны, которая находится в Портленде (США), сообщает официальный сайт клуба.

Рома и IKEA остроумно потроллили друг друга из-за трансферов Ольсена и Малкома

Нападающий встретился с новыми партнерами по команде, главным тренером "блаугранас" Эрнесто Вальверде и президентом клуба Хосеп Бартомеу.

Малком подписал контракт с Барселоной на 5 лет. Сумма трансфера составила 41 млн евро. Кроме этого, Бордо сможет получить еще 1 млн евро в виде бонусов.

Малком в центрі уваги: Барселона підписала гравця, який ледь не опинився в Україні та довів до сліз Тіте

Теги
Малком Малком Барселона Барселона Испания Хосеп-Мария Бартомеу Эрнесто Вальверде Эрнесто Вальверде
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
час
:
18
мин
РБ Лейпциг
19:30
Хэкен
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук